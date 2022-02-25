«Это просто название»: почему нет смысла гоняться за известными брендами, объяснил Васильев

Историк моды Александр Васильев на YouTube-шоу «Модный подкаст» рассказал, что модникам не имеет никакого смысла гоняться за известными брендами.

Сам он, к слову, чаще всего одевается у российского дизайнера Кирилла Гасилина. Почти все пиджаки, которые зрители видели в программе «Модный приговор», именно отечественного производителя. Всего их около 200 штук, ведущий выуживает их для съемок из своей большой коллекции в соответствии с модными трендами.

Часть вещей Александру Васильеву шьет портниха Первого канала Светлана Левченко, он считает ее мастером отличного класса. Ткани он покупает в Париже, иногда в Москве итальянские материалы, а иногда их дарят поклонницы.

«У меня нет сиюминутного интереса ни к одному бренду, которые сейчас существуют, потому что я понимаю, что это просто название, которое напечатано на этикете, и больше ничего. Большинство дизайнеров, чьи бренды мы любим, уже давно не живут, дизайнеры к ним не имеют отношения никакого. А массовое производство все равно делается в какой-то третьей стране. Точно не во Франции или в Италии», — прокомментировал Васильев.

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