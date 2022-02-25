Елена Блиновская заявила, что без 15 тысяч рублей ее курсы не действуют

Создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская на свой 40-летний юбилей потратила 119 миллионов рублей. Поэтому знаменитость уверена, что 15 тысяч рублей — небольшая цена за ее новый авторский курс.

Блиновская на этот раз готова научить секретам идеальной дружбы. Но за это коуч просит выложить 15 тысяч рублей. Фолловеры Блиновской считают такую стоимость завышенной. Но бизнес-леди не согласна. Она резко высказалась в адрес недовольных.

«А «Дружба» потому и стоит 15. Тот, кто не способен заплатить за него, до этой стадии развития — раскрытие себя через друзей — еще просто не дошел… Без ресурса «друг» легко обойтись на микроуровне, но на макро… На макро мы все будем друзья», — отметила Елена в личном микроблоге.

Отметим, что о своих доходах Блиновская предпочитает не распространяться.

Напомним, ранее Елена Блиновская высказалась в адрес актрисы Аглаи Тарасовой. Бизнесвумен была удивлена тем, что артистка не знала про нее. Блиновская намекнула, что не считает Тарасову талантливой актрисой.

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