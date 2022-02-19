«Не знала, кто такая»: Елена Блиновская ответила Аглае Тарасовой, которая пожалела о съемках в фильме про бизнесвумен

Основательница «Марафонов желаний» не дала себя в обиду артистке.

После заявления исполнительницы главной роли в фильме «Марафон желаний» Елена Блиновская оставила язвительный комментарий в адрес Аглаи Тарасовой.

Бизнесвумен намекнула, что не считает Тарасову хорошей актрисой. Елена возмутилась тем, что Аглая не знала о ней.

«Это Аглая не знала, кто такая Блиновская? Аглаша — тонкая душевная организация и немножко актриса. Все хорошо, все мы люди», – съязвила бизнесвумен в личном микроблоге.

Отметим, что ранее Аглая Тарасова пожалела о съемках в фильме «Марафон желаний». Картина посвящена продукту Елены Блиновской. К слову, она сама является одним из продюсеров фильма.

Тарасова посчитала Блиновскую инфоцыганкой. Поэтому ужаснулась, узнав в каком фильме снялась.

Напомним, ранее с Елены Блиновской требовали большую сумму. Знаменитость покупала дорогие часы, но не отдала за них полную сумму. Продавец люксового аксессуара собирался подавать на Блиновскую в суд.

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