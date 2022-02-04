Не было два миллиона рублей: на Елену Блиновскую подали в суд

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в том, что она не расплатилась за дорогие часы. В Сети обсуждают очередной скандал со знаменитостью.

Блиновская сделала состояние на «Марафонах желаний». О своих доходах Елена говорить не привыкла. Подверженном тому интервью Ксении Собчак, где бизнесвумен так и не назвала точную сумму своего бюджета.

Однако, как отметила Собчак, блогер не стесняется демонстрировать в своем микроблоге предметы роскоши. А на свой 40-й день рождения Елена Блиновская потратила свыше ста миллионов рублей.

При этом выясняется, что бизнес-леди до сих пор не расплатилась за часы Royal Oak Offshore. Их Блиновская приобрела у мужчины по имени Алексей. Стоимость аксессуара составляет два миллиона рублей. Однако Елена отдала только 100 тысяч рублей в качестве залога, так и не выплатив остальную часть стоимости часов.

Продавец обратился в суд с требованием вернуть ему оставшиеся деньги. Сама ответчица отрицает новость об иске, отметили в Telegram-канал Mash.

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