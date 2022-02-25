Милая хулиганка с дредами: Дарья Клюкина презентовала нежно-розовый образ на Неделе моды в Милане

Российская модель не смогла пропустить одно из важнейших событий в фэшн-индустрии.

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом разместила в личном микроблоге монохромный образ. Дарья Клюкина выбрала пудровый цвет для своего лука на показе мод в Милане.

В столице одних из лучших нарядов проходит женская Неделя моды. Дарья Клюкина ведет блог, посвященный фэшн-бизнесу. Поэтому жена предпринимателя Владимира Чопова отправилась в Милан насладиться свежими новинками в мире моды.

Сама Клюкина не принимает участие в показах. Но при этом знаменитость старается выглядеть на одном уровне со звездами мировых подиумов.

Недавно Дарья облачилась в розовое платье из шелка. Клюкина выбрала наряд в стиле бэби-долл. К нему красавица добавила босоножки на плоской подошве. Ленты на обуви были выполнены в таком же цвете, что и платье Дарьи.

Акцентной деталью в образе модели стала ее прическа. Дарья Клюкина решила сыграть на контрастах и вместо милых локонов заплела дерзкие дреды.

Напомним, ранее Дарья Клюкина показала образ в стиле 80-х годов.

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