«В одном комплекте мы миксуем несочетаемое»: Дарья Клюкина представила образ в стиле 80-х

Модель Дарья Клюкина разметила в личном микроблоге фотографии в ярком образе со спортивными элементами.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Алина Берри оценила аутфит знаменитости на прогулке в Мюнхене.

«Дарья Клюкина в стиле 80-х . Да, яркие цвета и спортивный стиль остаются с нами и в следующем весенне-летнем сезоне 2022 года. Зеленая куртка и розовая толстовка со светлыми джинсы красиво сочетаются между собой по цвету, но на мой взгляд слишком контрастируют с повязкой и сумкой», – отметила Берри.

«Да, mix&match возможен, когда в одном комплекте мы миксуем несочетаемое. Но к этому образу я бы предложила тогда фиолетовый или синий цвет для этих аксессуаров», – добавила Алина Берри.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — пять лет.

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