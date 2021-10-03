Дарья Клюкина поддержала тренд на образы с высокими казаками

Эк-возлюбленная шоумена Егора Крида — Дарья Клюкина — разместила на личной странице снимок фэшн-образа с сапогами-казаками.
Модель отдала предпочтение обуви с широким голенищем и остроносым мысом на небольшом каблучке. Кожаные сапоги, как у Дарьи, были актуальны еще в прошлом году.
Ранее такой обувью хвасталась певица Полина Гагарина. Артистка скомбинировала актуальную обувь с небесно-голубым платьем бэби-долл.
В 2021 году сапоги-казаки не потеряли своей популярности. Вот и модница Дарья Клюкина надела их на неделе моды в Милане. Клюкина дополнила молочные казаки иссиня-черным костюмом из объемного пиджака и юбки в складку.
Ранее подобной юбкой хвасталась телеведущая Лена Летучая.
Дарья завершила аутфит сумкой-багетом с принтом модного дома Fendi на черном коротком ремешке и блузкой белого цвета с манжетами.
Напомним, недавно Дарья Клюкина показала карамельный вариант трендового пальто с запахом. Знаменитость появилась в нем на показе Fendi.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.