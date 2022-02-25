«Человек бросался на шею, а потом резко ослеп»: Догилева – о войне с Михалковым за старую Москву

Как отметила актриса, она свято верила в успех и сделала все, что было в ее силах.

Актриса Татьяна Догилева вспомнила, как вступила в открытую войну с режиссером Никитой Михалковым. Она боролась за сохранение исторических зданий — памятников архитектуры в Москве.

Как отметила актриса, тогда она сделал все, что было в ее силах. По словам актрисы, войну она проиграла, но билась изо всех сил за свое дело.

Догилева заметила, что жители тогда оказались инертными и ее не поддержали. Она считает, что выиграли в этом споре прежде всего большие деньги.

После люди из кино на фестивалях, которые ранее высказывали ей любовь и восхищение, делали вид, что ее не узнают. Среди них оказался и режиссер Никита Михалков.

«Я поначалу не въезжала или не могла связать, почему этот человек, который бросался мне на шею и всегда рад был видеть, теперь резко ослеп». Татьяна Догилева

Напомним, что в свое время Татьяна Догилева была резко против, чтобы на Патриках появилось коммерческое здание вместо исторической застройки. В противовес ей находился как раз Никита Михалков, сообщает МК.ru.

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