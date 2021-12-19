«Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками»: Цой озвучила причину развода Лепса

Певица Анита Цой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучила причину развода своего коллеги музыканта Григория Лепса с женой.

«Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть». Анита Цой

Между тем в любовницы Григорию Лепсу активно приписывают телеведущую Юлию Барановскую. Она как раз, по слухам, скоро собирается замуж. Петь на ее свадьбе будет Любовь Успенская. Сама она, правда, пока связь с Лепсом отрицает.

«А почему только с ним? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что Григорий Лепс прожил в браке с балериной Анной Шаплыковой 20 лет. У них трое общих детей.

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