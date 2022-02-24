«Не передать словами, что я чувствую»: Галкин рассказал о беседах со своими украинскими родными

Телеведущий Максим Галкин в Instagram заявил, что внимательно следит из своего замка в деревне Грязь в Подмосковье за ситуацией на Украине.
«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую!»
По словам Максима Галкина, он не понимает, как это все возможно. «Не может быть оправданий войне! Нет войне!» — заметил муж певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.
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