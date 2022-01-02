«Белиссимо», «анкоре» и «гранде»: Путин поздравил с Новым годом на итальянском в «Вечернем Урганте»

Первый канал показал специальный новогодний выпуск «Вечернего Урганта» «CIAO, 2021!» в стиле итальянского шоу.

В конце проекта с традиционным обращением к гражданам выступил Владимир Путин, однако речь президент произносил на итальянском языке, фигурируя такими словами, как «белиссимо», «анкоре» и гранде».

Глава государства стоял на фоне Колизея, говорил на итальянском, а внизу шли субтитры на русском языке.

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас! У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом! И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу», – сказал Путин.

Завершилось шоу выступлением коллектива «Любэ».

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