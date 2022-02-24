«Запад всегда был настроен против России»: Михаил Боярский высказался о судьбе ДНР и ЛНР

По словам «главного мушкетера страны», решение президента России продумано и абсолютно правильно.

Актер Михаил Боярский в Instagram поддержал решение президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР. Как он считает, это в сложившейся ситуации продумано и абсолютно правильно.

По словам Михаила Боярского, признание ДНР и ЛНР будет способствовать стабилизации обстановки в Донбассе и принесет мир жителям региона.

«Негативная реакция западных стран на решение Владимира Путина по донбасским республикам стоило ожидать, потому что Запад всегда был настроен против России». Михаил Боярский

Напомним, что президент Владимир Путин подписал несколько дней назад указ о признании Россией ДНР и ЛНР. Это случилось из-за обострения ситуации в Донбассе.

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