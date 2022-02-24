Будет матерью-одиночкой: беременная сестра Жанны Фриске рассекретила подробности своей личной жизни

На днях младшая сестра покойной Жанны Фриске подтвердила слухи о своем интересном положении. 35-летняя Наталья Фриске уже глубоко беременна и скрывала ото всех свой большой секрет. Но когда живот уже оказалось невозможно прятать, решилась на откровение.

Для Фриске-младшей это будет первый ребенок, и девушка обещала делиться с подписчиками в Сети новостями о своей беременности. В микроблоге будущая мама рассекретила подробности личной жизни. Оказалось, Наталья будет растить ребенка как мать-одиночка.

На расспросы о том, замужем ли она и кто сейчас ее бойфренд, Наталья Фриске ответила отрицательно: «Нет, не замужем, и больше не хочу туда». Называть отца будущего малыша девушка не стала.

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