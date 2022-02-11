«Я ему сказала: «Не приезжай из Италии»: Азиза объяснила, почему рассталась с мужем-иностранцем

Певица Азиза объяснила, почему рассталась со своим мужем итальянцем Алессандро Лортэ. Свадьбу они с размахом сыграли в августе прошлого года.
«Я ему сказала: «Ты не приезжай из Италии. Я думаю, что ты должен найти себе там другую женщину! Если я не смогла себя сделать счастливой, то не смогу и тебя».
Как отметила Азиза, без совместных детей – это уже не семья. Алессандро, как думает Азиза, достоин счастливой семейной жизни. Решение о расставании принимала она лично. При этом Азиза призналась, что решение далось ей непросто.
Напомним, что Азиза и Алессандро Лортэ мечтали стать родителями с помощью процедуры ЭКО. К сожалению, эта попытка ничем хорошим не завершилась, сообщает «Собеседник».
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