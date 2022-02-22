«Ни в какую не соглашалась лечь в больницу»: в окружении Татьяны Дорониной раскрыли подробности ее состояния

Народная артистка СССР, президент МХАТ им. Горького, 88-летняя Татьяна Доронина доставлена в ЦКБ с поражением легких.

При этом, по словам окружения Татьяны Дорониной, ПЦР у актрисы отрицательный.

Звезда советского кино и театра отказывалась ложиться в больницу из-за своих домашних питомцев — кота и кошки. Татьяна Доронина переживала за их судьбу.

«Мы должны были ее сегодня забрать из больницы и отправить в Барвиху, но врачи попросили нас подождать до пятницы, хотят понаблюдать за ней. Но и до госпитализации в ЦКБ мы были в постоянном контакте с ней. Когда подтвердился ковид, она ни в какую не соглашалась лечь в больницу, пришлось уговаривать.

Согласилась только при одном условии, если две ее кошечки будут пристроены. Как я понимаю, именно кошки останавливали ее. В результате, животных взяла начальник нашего планово-экономического отдела, все с ними в порядке», — рассказал МК.ru гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман.