«Я буду проводить жесточайшие сокращения»: новый директор МХАТа имени Горького Кехман объявил о своих планах

Владимир Кехман заявил, что его не устраивает дисбаланс между творческим и управленческими коллективами. От части второго он и намерен избавиться.

МХАТ имени Горького ждут масштабные изменения с приходом нового генерального директора Владимира Кехмана.

Он уже объявил о грядущих сокращениях в управленческом составе театра.

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами… Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем — пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много», — высказался Владимир Кехман.

В качестве доказательства своей эффективности как театрального менеджера, Владимир Кехман привел цифры продаж билетов театров, которыми он руководил.

Так, за октябрь Михайловский театр выручил 81,5 миллионов рублей, а Новосибирский — 47 миллионов. При том, что там работает гораздо меньшее количество людей, чем во МХАТе, где ситуация печальная.

«Бюджет в месяц — 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц», — цитирует Владимира Кехмана «РИА Новости».

Напомним, о назначении 53-летнего бизнесмена Владимира Кехмана на должность генерального директора МХАТ имени Горького стало известно 27 октября.

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