Геннадия Юхтина провожают в последний путь в Ритуальном зале ЦКБ

Народный артист России ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Прощание с народным артистом России, звездой таких популярных советских фильмов, как «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате» Геннадием Юхтиным проходит в Ритуальном зале ЦКБ.

В зал на прощание пришли поклонники и коллеги Геннадия Юхтина. Здесь прямо на сцене установлено много венков. Чуть позже актера похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Напомним, что знаменитый советский актер Геннадий Юхтин в начале февраля угодил в больницу с коронавирусом. Через какое-то время он был выписан домой. Его состояние заметно улучшилось. Правда, вскоре стало ясно, что это временно. Он снова себя плохо почувствовал. Народного артиста не стало 18 февраля.

Геннадий Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра — студии киноактера. Вскоре начался его путь в большом кино, где он стал настоящей звездой, сообщает ТАСС.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.