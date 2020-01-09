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Актер Геннадий Юхтин госпитализирован в Москве

Неудачное падение заставило мужчину обратиться к врачам.

Актер Геннадий Юхтин госпитализирован в Москве
Геннадий Юхтин. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Советский и российский актер Геннадий Юхтин был госпитализирован в Москве. Как сообщает издание «Пятый канал», причиной для вызова медиков стало неудачное падение, стоит отметить, что артисту уже 87 лет. В результате несчастного случая мужчина травмировал бедро и ему понадобилась помощь врачей, других подробностей на данный момент нет.

Геннадий Юхтин снялся в фильмах «Весна на Заречной улице», «Алые паруса», «Неуловимые мстители», «Туманность Андромеды», «До свидания, мальчики!», «Сибириада» и во многих сериалах.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что актриса Кристина Асмус лежала в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь. У звезды была высокая температура, она находилась под капельницей. Причиной госпитализации стала острая бактериальная инфекция.

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Актер Геннадий Юхтин госпитализирован в Москве
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