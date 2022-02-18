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Умер актер фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин

Перед смертью народный артист заразился коронавирусом.

Умер актер фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин
Геннадий Юхтин (1932–2022). Фото: Russian Look

18 февраля умер актер кино Геннадий Юхтин. За несколько дней до этого 89-летний народный артист РФ был госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом.

Печальную новость сообщает ТАСС со ссылкой на Союзе кинематографистов России.

Юхтин играл в советских картинах «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и многих других. В его фильмографии более 120 работ.

В новом веке актер не стал сбавлять темп съемок, снялся в сериалах «Тайны дворцовых переворотов», «Счастливы вместе», «Исаев», «Каменская», «Молодежка» и других. Последняя его роль была сыграна в картине «Хор» 2021 года.

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