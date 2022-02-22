«Люди начали переоформлять мои документы»: певица МакSим рассказала о предательстве близких

По словам певицы, некоторые ее подписи, пока она была в коме, подделали.

Певица МакSим заявила, что некоторые близкие люди предали ее, пока она находилась в коме в прошлом году, борясь с пневмонией. Некоторых из них волновало не столько здоровье певицы, сколько ее нажитое имущество.

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла». Певица МакSим

Как отметила певица, когда она узнала о предательстве близких людей, то удалила многих из них из своей жизни. Из телефонной книжки, по ее признанию, пришлось вычеркнуть 90 процентов контактов, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что певица МакSим полтора месяца боролась за свою жизнь. Она до сих пор не может до конца восстановиться и пока не выступает на сцене.

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