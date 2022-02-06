Егор Крид анонсировал собственную версию песни МакSим «Отпускаю»

6 февраля популярный певец Егор Крид выпустил в TikTok отрывок из своего нового трека, который является вариацией исполнителя на песню МакSим «Отпускаю».
В новой композиции, которая получит то же название, Крид читает рэп в куплетах, а припев взят из оригинальной песни певицы, но подан в современной аранжировке. Трек выйдет на музыкальных площадках 11 февраля. А пока фанаты Егора записывают свои видео в TikTok под отрывок будущего хита.
Напомним, летом 2021 года, когда МакSим лежала в коме, Крид был одним из звезд, кто активно поддерживал заболевшую артистку. Он исполнял ее песню «Отпускаю» вместе со зрителями на своих концертах.
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