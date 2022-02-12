«Не перепевала заново»: в новом треке МакSим использовали ее прежний вокал

Артистка восстанавливается после тяжелой болезни вот уже полгода.

Накануне в Сети появился новый сингл МакSим и Егора Крида на старый хит певицы – «Отпускаю». Дуэт артистов возник неслучайно. Летом прошлого года, когда звезда боролась в пневмонией, Егор поддержал ее. На своем концерте в Ялте он исполнил ее песню вместе с залом.

Прошло полгода и артисты решили порадовать своих фанатов новой коллаборацией. Вот только выяснилось, что МакSим не пела.

«Слышно, что МакSим не перепевала заново, просто звукорежиссер взял ее вокал с оригинальной версии ее песни и вставил эту вокальную дорожку в песню к Криду. Но к ней вопросов нет — спето нежно и красиво…», — цитирует «Комсомольская правда» преподавателя по вокалу Юлию Таравкову.

Напомним, ранее стало известно, что Егор Крид стал резидентом ОАЭ, а также новым наставником детского «Голоса».

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