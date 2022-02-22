Асмус будет локти кусать: новая пассия Харламова томно прильнула к груди Гарика в ресторане

Слухи о расставании Гарика Харламова и Катерины Ковальчук не оправдались – пара по-прежнему вместе и счастлива. Не заметить сей факт в минувший уикенд было невозможно, так как актриса сериала «Гусар» отмечала свой день рождения.

Красавица Ковальчук поделилась кадрами с застолья, которое она организовала в одном из столичных ресторанов исключительно для близких. Ближе всех ей оказался Гарик Харламов, с которым звезда встречается с прошлого года. И избранница юмориста томно прильнула к груди своего знаменитого бойфренда, демонстрируя пылкость чувств.

После этих кадров в микроблоге бывшей жены Гарика Харламова разгорелись настоящие страсти. Кристина Асмус сначала показала, как выпрыгивает из ванны, а затем запостила контент «18+» со своим новым возлюбленным.

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