Гарик занят едой, именинница – собой: новая пассия Харламова показала застолье в день рождения

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук в минувший уикенд отметила день рождения. Актриса 20 февраля стала на год старше – ей исполнилось 29 лет. И свой праздник красотка устроила в одном из столичных ресторанов в кругу близких.

По правую руку от себя Ковальчук разместила звездного избранника – юморист Гарик Харламов в этот день был рядом с возлюбленной. Вопреки слухам, пара не распалась, а по-прежнему вместе.

Ковальчук показала кадры с праздника. Все внимание красотка уделила себе, пока Харламов уплетал вкусные праздничные яства. Кстати, свои отношения официально пара подтвердила осенью 2021 года, но очень редко демонстрирует чувства на публике.

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