Гарик Харламов: «Я теперь не бульдог, а домашний шарпей!»

Год назад Гарик Харламов закрутил роман с Катериной Ковальчук. В его окружении предполагали, что эти отношения ненадолго: мол, Гарик воспринимает их как антидепрессант после развода — «вылечится» да и бросит Катерину.

Однако на днях 40-летний артист официально представил 28-летнюю Ковальчук светской тусовке как свою девушку. Есть в жизни этой пары и другие новости. Журнал «Телепрограмма» рассказывает любовную историю Гарика и Катерины.

Первая девушка, которая его изменила

Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов больше не входит в список завидных холостяков. Харламов расстался с актрисой Кристиной Асмус два года назад, объявил об этом публике летом 2020-го, а в октябре пара оформила развод. На Гарика к тому времени была объявлена настоящая охота — падкие до чужих денег светские львицы без тени смущения подстраивают «случайные встречи» с завидными холостяками в надежде их соблазнить и завязать отношения. Но с Харламовым этот трюк не прошел.

Гарик влюбился на работе. С актрисой Катериной Ковальчук он познакомился на съемках сериала «Гусар». По случаю премьеры герои и создатели проекта устроили вечеринку, после которой между Гариком и Катериной заискрило.

И вот спустя год уже на другой вечеринке Харламов впервые вывел в свет свою девушку. Влюбленные не скрывали чувств на презентации нового бизнес-проекта, в котором участвует Гарик, — в столице открыли сеть сосисочных Hot Dog Bulldog. Виновники торжества (Харламов и его компаньоны-бизнесмены) пригласили на праздник друзей, коллег, знакомых журналистов, а сами пришли с семьями. Гарик прибыл в компании мамы, Натальи Игоревны, и своей девушки. Закрытое мероприятие проходило в банкетном зале «Крокус Экспо».

Ковальчук позвала для поддержки подружку-стилиста. Я случайно стала свидетельницей их разговора в дамской комнате: Катерина волновалась за макияж, а подружка убеждала, что выглядит она прекрасно. «Гарик сказал, что будем фотографироваться. А снимки же потом везде будут!» — актриса взволнованно крутилась у зеркала, примеряла лучшие ракурсы. А через пять минут улыбалась и впервые позировала фотографам в обнимку с Харламовым. До этого их роман считался тайным.

Пообщавшись с гостями, мы узнали, что совместный выход был не случайным. В беседе с журналом «Телепрограмма» один осведомленный гость праздника сообщил: «С этой весны у Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. Можно сказать, что невеста, но пока не официальная жена. Про свадьбу же пока ничего не слышно».

А жаль — сейчас Гарик в прекрасной форме, впервые в жизни серьезно похудел. Могли бы получиться прекрасные свадебные фото. Однако подобные разговоры Харламов пресекает — женат он был уже дважды, и третий раз в загс не спешит.

На все вопросы Гарик традиционно отшучивался, зато уточнил, на сколько похудел — на рекордные 18 кг. Правда, недавно пара килограммов вернулись:

— Я сейчас на легкой диете. Но вот сегодня уже съел хот-дог, так что диета немного расшаталась.

— Похудели, чтобы начать новую жизнь?

— Я похудел для того, чтобы было о чем шутить. А то все время толстый — это уже неинтересно. Я теперь как домашний шарпей. Надо бы еще пойти в спортзал…

Как нам рассказали, о рационе Харламова теперь заботится Ковальчук. Если экс-жена звезды была очень занятой артисткой, то Катерина успевает готовить любимому правильную еду, дает ему на съемки контейнер с вкусненьким. На вечеринке Катерина вино даже не пригубила: она совсем не выпивает, а еще не ест красное мясо. Харламов выглядел очень счастливым: обнимался с подругой, танцевал. Мама Гарика вовсю подбадривала Катерину — женщины познакомились еще весной и быстро подружились. Также Ковальчук нашла общий язык и с сестрами Харламова. Так что и семья, и друзья выбор Гарика одобрили.

Завидный жених

Гарик Харламов после развода съехал из четырехэтажного коттеджа в элитном загородном поселке «Княжье озеро» в Истринском районе. В доме теперь живут его 7-летняя дочь Настя и экс-жена Кристина Асмус. По документам половина дома принадлежит Гарику, а половина Кристине. По оценкам риэлторов, этот дом на Новорижском шоссе стоит более 70 млн руб. После расставания с женой Харламов арендовал дом неподалеку, чтобы чаще видеться с дочкой.

Близкие отметили, что Гарик не только похудел, но и стал покупать модные вещи. А ведь раньше не вылезал из спортивных костюмов. Зарабатывает артист, продюсер и бизнесмен прилично — по данным Forbes, его годовой доход $2,5 млн (181 млн руб.).

Гарик успевает много времени проводить с дочерью — он сумел цивилизованно развестись и наладить общение с бывшей женой ради общего ребенка. Напомним, на развод подала Кристина Асмус после семи лет брака. Харламов о причинах развода говорил так: «Со временем чувства ослабевают. Это обоюдно. И мы оба понимаем, что из разных миров. Даже общих тем у нас все меньше и меньше».

Сейчас многие сравнивают нынешнюю возлюбленную Харламова и Кристину Асмус и делают вывод: они похожи. У актрис один типаж — видимо, Гарику нравятся миниатюрные хрупкие женщины. Рост Асмус — 1 метр 64 см, вес — 46 кг, а у Ковальчук — 1 метр 63 см и 53 кг. У обоих высокий лоб, миловидные черты лица. Но на этом сходство заканчивается. Катерина — скромная и мягкая, Кристина — волевая, властная. Зато Ковальчук — очень энергичная и веселая барышня в отличие от меланхоличной Асмус.

Первая звездная роль у Катерины Ковальчук случилась в украинском сериале «Крепостная», первые два сезона у нас показывали на канале «Россия 1». Уже сняли третий и четвертый сезоны. Катерина недавно снялась в главной роли в сериале «Чистильщик» для видеосервиса Premier. В этом проекте она играет опера — пошла по «милицейским стопам» сестры Анны Ковальчук из «Тайн следствия» (у актрис общий отец и разные матери). Недавно Анна на вопрос о романе сестры с Гариком Харламовым в эфире «Вечернего Урганта» ответила коротко: «А не надо завидовать!» Действительно, не все умеют радоваться счастью других. Но если увидеть, с каким выражением лица смотрит Гарик на Катерину, никаких сомнений не остается: это любовь…

Комментарий эксперта

Наталья Суздальцева, психолог:

— Гарик Харламов сейчас в отличной форме, и его преображение не случайно. Перемены во внешности, смена гардероба дают возможность забыть о старых переживаниях, человек себя обнуляет в эмоциональном плане. Вычеркивает из жизни негатив прошлого, тем самым программируя себя с новым партнером на здоровые отношения.

В первую очередь ему очень хочется нравиться своей партнерше — она его моложе, и мужчина хотел бы выглядеть достойно. Гарик изменился ради этой любви, а это серьезная жертва. Это говорит о том, что у него сильные чувства.

У него наверняка были комплексы в прошлом, связанные с внешним видом. Но мужчина не менял в себе ничего. Почему? Может, прошлые отношения пришли к стадии холода, не было желания развиваться. А со своей новой возлюбленной Гарик преобразился. В психологии это называется «перешагнуть через пропасть» — когда личность меняется ради своего будущего в отношениях.

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