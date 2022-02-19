«Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась»: Дарья Мельникова опасается новых отношений

Актриса все еще не оправилась от расставания с бывшим мужем.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала о своей личной жизни. Знаменитость не скрывает отсутствие мужчины.

После развода с коллегой Артуром Смольяниновым артистка не хочет травмировать себя новыми отношениями.

«Я так много работаю, куда вместить ухажера? В приложении знакомств была три дня, нашла там друзей, сейчас общаемся. До поцелуев с ними не дошло. Вскоре оттуда вообще удалилась. Познавший жизнь в отношения не стремится. Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась. Нет на это сил и ресурсов, да и для мужчины теперь много запросов», – призналась Мельникова.

«Сначала поженились, потом развелись — для меня это было более неожиданным, чем для всей страны. Мы с Артуром поняли, что у нас нет недвижимости, и разбежались», — добавила актриса в эфире «Авторадио».

Напомним, Мельникова и Смольянинов расписались в 2013 году. А в июне 2021-го пара объявила о разводе. У артистов есть общие сыновья Артур и Марк.

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