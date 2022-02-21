Елизавета II: новые данные о заражении королевы Великобритании ковидом

На днях Букингемский дворец сообщил о болезни 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II. У главы британского монаршего семейства коронавирус.

Как сообщило издание Daily Mail, Елизавету II мог заразить коронавирусом ее сын, принц Чарльз. Его тест на коронавирус показал положительный результат, а за два дня до него он навещал свою пожилую мать во дворце.

Но, по информации британских СМИ, у Елизаветы II наблюдаются простудные явления. Судя по всему, королева, которая трижды привилась от коронавируса, переносит болезнь легко.

По мнению вирусолога Виктора Ларичева, ситуация не опасная, поскольку речь идет о новом штамме коронавируса.

«Прогноз с большой долей вероятности хороший. Скорее всего, возраст сам говорит за себя. Но думаю, что все пройдет хорошо, потому что она привилась, потому что омикрон не такой вирулентный, как предыдущие штаммы», — цитирует Виктора Ларичева радиостанция «Говорит Москва».

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