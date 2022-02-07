Кейт Миддлтон заслужила особую почесть королевы Елизаветы II

Поклонники королевской семьи Великобритании заметили снимок Кейт Мидллтон и принца Уильяма в кабинете Елизаветы II.

На днях королева Великобритании Елизавета II отметила 70-летие своего восхождения на престол. По случаю юбилея Елизавета II записала видеообращение к подданным.

Когда она произносила слова благодарности семье, было видно, что Елизавета расположилась так, чтобы были видны семейные фотографии, которые стояли на буфете позади нее.

Особенно внимательных привлек снимок, на котором запечатлены герцог и герцогиня Кембриджские — Кейт Миддлтон и принц Уильям. В кадре они предстали в момент своей помолвки.

Пара улыбается на камеру и демонстрирует кольцо на пальчике Кейт. Снимок, как сообщает английский таблоид The Sun, был сделан любимым фотографом принцессы Дианы и ее хорошим другом Марио Тестино.

Этот снимок стал для поклонников королевского семейства признаком того, что Елизавета II особо благоволит к Кейт Миддлтон и своему старшему внуку.

Также в кабинете королевы была фотография принцев Уильяма и Гарри и фотографии принцесс Беатрис и Евгении.

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