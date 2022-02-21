Все ближе ко льду: Рудковская засняла, как годовалый сынок Плющенко рвется на каток

Арсений Плющенко, судя по всему, пойдет по папиным стопам, как и старший братик.

Яна Рудковская вернулась из своего отпуска на Мальдивах и вновь погрузилась в процесс ведения Instagram своих сыновей. Младшему наследнику от Евгения Плющенко она завела микроблог еще в прошлом году, но давно не обновляла. Новое видео не заставило себя ждать.

На кадрах, которые опубликовала Рудковская, маленький сынок рвется на каток. В то время пока старший братик Саша нарезает лед, малыш Арсений пытается открыть ворота, но рукам крохи они не поддаются.

«Все ближе ко льду подбирается? Скоро тоже на коньки?», «Какое солнышко», «Такой деловой, все надо проверить», «Наслаждайся пока Арсюша беззаботным детством», — комментируют подписчики видео.

Судя по всему, младшенький сын тоже отправится по стопам своего знаменитого отца, а Гном Гномыча, в котором не чает души.

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