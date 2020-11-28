«Очень долго думали»: Рудковская рассказала, почему второго сына от Плющенко назвали Арсением

Светская львица в гостях у Ивана Урганта поведала о том, как выбирали имя.

В большом пятничном выпуске «Вечернего Урганта» в качестве гостей была приглашена семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Правда, не в полном составе – двухмесячный малыш Арсений остался дома. Однако первые вопросы от шоумена касались именно его, самого младшего ребенка звезда.

Ургант поинтересовался, как выбирали имя для малыша. И Яна Рудковская объяснила, что это оказалось непросто:

«Потому что называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты», — рассказала Рудковская.

Евгений Плющенко рассказал, что определялись они с женой между двумя именами: «Два варианта было, на самом деле, это Дмитрий и Арсюша».

Старший сын Рудковской и Плющенко рассказал, что братик очень похож на него. С ним нянчатся бабушка, мама Яны Рудковской, и няня. Как-то принципиально уклад звездной семьи не поменялся. Напомним, Арсений Плющенко появился на свет от суррогатной матери.

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