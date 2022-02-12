Порхает на сцене, прыгает ланью: молодая жена Петросяна пришла в восторг от бенефиса 80-летней Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова в прошлом году овдовела – ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов. Найти силы и восстановиться ей помог театр. И свой 80-летний юбилей звезда отмечала в феврале на сцене родного Театра им.Пушкина. Бенефис под названием «Мадам Рубинштейн» продолжается, и его посмотрели уже многие знаменитости.

Накануне в театр сходила молодая жена Евгения Петросяна, настоящая театралка и ценительница искусства. Татьяна Брухунова осталась под впечатлением от просмотра и поделилась в своем впечатлениями.

«Спектакль, который разлетится на цитаты! Первое, что пришло мне в голову по окончании. Бенефис Веры Валентиновны Алентовой — спектакль «Мадам Рубинштейн». Едкий, звонкий, пронизывающий и обескураживающий своей историей, чувствами Женщины», — написала жена Петросяна.

Кроме того, Брухунова показала Алентову – живую, игривую, порхающую по сцене и прыгающую, точно лань. Кто-то в комментариях у Татьяны заметил, что при взгляде на актрису даже мысль не появляется допустить, что звезда разменяла девятый десяток.

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