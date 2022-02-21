«Никогда такого не делал в своей жизни»: Роман Костомаров после разоблачения на «Маске» высказался в Сети

Второй выпуск шоу «Маска» на НТВ закончился разоблачением. Первым проект покинул Пес, в костюме которого прятался олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Спортсмен улетел в Дубай отдыхать и оттуда обратился к поклонникам после выхода шоу в эфире.

«Я сам в шоке, я никогда такого не делал в своей жизни. И это для меня новый эксперимент», — признался фигурист.

Фигурист написал подписчикам в Instagram: «Я так круто пою! Не ожидал, что так рано вылечу. Но это было круто!!! Приходите ко мне на шоу в Кремле». Подписчики ответили, что в восторге от выступлений Пса-Костомарова. Для многих было очевидно, что под маской скрывался именно он.

«Ромааааа! Ты был просто нереально крутой! Шикарная маска! Шикарные выступления!», «Рома, это было классно, но по подсказкам и голосу догадались», «Рома отжег на Маске!!!! Талантлив во всём! Гордость России!», «Я сказала всем дома: это очень музыкальный танцор и голос как у Костомарова», «Как хорошо вы поете, сюрприз удался!», — пишут поклонники.

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