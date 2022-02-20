Опрос Teleprogramma.pro: кого выгонят из «Маски» 20 февраля

Мы опросили наших читателей и вот, что они ответили.

На канале НТВ стартовал третий сезон популярного шоу «Маска». В этот раз за звание победителя сражаются 14 новых героев: Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик, Пчела и Анубис.

Под масками участников скрываются певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры. До конца непонятно, кто же выступает перед зрителями.

В каждом выпуске шоу покидает один их участников. Мы спросили наших читателей – как они думают, кто уйдет на этой неделе из «Маски». Мнения разделились.

Большинство считают, что в воскресенье, 20 февраля, шоу покинет Малыш. За его кандидатуру проголосовали 26% участников нашего опроса.

На втором месте – Лошадь, 21% голосов. Третью строчку занял Пончик. Четвертое место разделили между собой Павлин и Анубис.

А вы что думаете?

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