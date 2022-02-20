«А вы его в Джокера засунули!»: на шоу «Маска» разоблачили Пса

Стало известно, кто же скрывался в костюме четвероногого друга человека.

Итак, состоялось первое разоблачение в третьем сезоне «Маски». По единогласному решению жюри, раскрыться пришлось участнику в костюме Пса.

По традиции, судьи сначала назвали свои версии того, кто мог прятаться под этой маской. Были названы известные имена – Влад Сташевский, Богдан Титомир и Бурито.

Но ни одно из предположений не оказалось верным. Когда маска была снята, судьи и зрители увидели перед собой олимпийского чемпиона в танцах на льду, прославленного спортсмена Романа Костомарова.

«А ведь сегодня звучало это имя!» — заметил ведущий «Маски» Вячеслав Макаров.

Олимпийский чемпион в танцах на льду!

«Спасибо, что вытащили меня из этой бани!» — поблагодарил жюри Роман Костомаров.

Тимур Родригез тут же напомним Регине Тодоренко, что она танцевала в паре с Романом Костомаровым на шоу «Ледниковый период».

«Это же твой партнер!» — воскликнул Родригез. «Я не знала! Рома, да ты хоть бы эсэмэску скинул!» – сказала Тодоренко Костомарову. «А вы его в Джокера засунули!» — напомним Филипп Киркоров судьям обсуждение другого участника «Маски».

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