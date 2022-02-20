«Цвета Антарктики завораживают»: Елена Летучая в вязаном костюме модного оттенка и ботинках-луноходах любовалась ледяными водами

Телеведущая позировала в актуальном образе на палубе.

Возлюбленная бизнесмена Юрия Анашенкова – Лена Летучая – разместила в личном микроблоге кадры из сказочно красивой Антарктики. Знаменитость выбрала для путешествия модный и теплый наряд.

Летучая позировала на палубе яхты в вязаном костюме с длинным ворсом. Примечательно, что Елена выбрала актуальный цвет фуксии для наряда.

Еще с прошлого года звезды не обходятся без ярко-розового в своих гардеробах.

К костюму телеведущая добавила мягкие и теплые ботинки-луноходы с мехом овцы и цветными шнурками.

«Цвета Антарктики завораживают. Сегодня солнце, но холодно! Согревают луноходы», – отметила Летучая.

«Ботинки прикольные», «Тебе очень идут эти ботинки», «Какая красивая», «Такая яркая, как только вам не холодно без шубы?», «Прекрасная Елена», «Какой модный костюмчик!», – написали восхищенные поклонники Летучей в комментариях под фото.

Напомним, ранее Лена Летучая близко подплыла к опасным айсбергам. Знаменитость рассказала об этом чуде планеты. К слову, телеведущая выбрала гламурные аксессуары для этого случая.

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