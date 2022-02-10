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«Живем мы в отличном отеле»: Лена Летучая прильнула к мужу во время путешествия на краю света

Телеведущая прижалась к Юрию Анашенкову и трогательно обняла его.

«Живем мы в отличном отеле»: Лена Летучая прильнула к мужу во время путешествия на краю света
Лена Летучая. Фото: Instagram.com/elenapegas

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Лена Летучая разместила в личном микроблоге фотографию с мужем Юрием Анашенковым. Знаменитости рассказали о своем отдыхе в Ушуайя.

Этот город и порт на юге Аргентины называют краем света. Елена обожает путешествия. Еще недавно Летучая восхищалась красотами Тадж-Махала в Индии, но уже успела добраться до Аргентины.

«Всем, кто поедет в такую экспедицию, мы советуем прилететь на день раньше, чтобы без спешки насладиться городом Ушуайя. Живем мы в отличном отеле, пятизвездочном, на вершине, с отличным видом, бассейном, рестораном! Сегодня целый день гуляем по городку, наслаждаемся», — похвасталась Летучая.

Бизнесвумен вместе с возлюбленным позировали в одинаковых по стилю нарядах. Юрий Анашенков и Елена Летучая отдали предпочтение черным джоггерам. К ним знаменитости добавили белые кроссовки и черные спортивные кофты на замке. Вот только Летучая накинула сверху жилетку, а ее муж выбрал куртку на молнии.

Лена Летучая и Юрий Анашенков
Лена Летучая и Юрий Анашенков. Фото: Instagram.com/elenapegas

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Елена Летучаяроссийские телеведущиеЮрий Анашенков