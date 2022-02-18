«Они могут представлять серьезную опасность»: Лена Летучая в люксовых очках подплыла к айсбергу

Телеведущая Елена Летучая разместила в личном микроблоге кадры из путешествия по Антарктиде. Примечательно, что знаменитость в гламурном образе близко подплыла к огромному айсбергу.

Летучая выбрала для изучения прекрасных и опасных айсбергов очки Prada, красный свитер с овечками и сильно утепленные брюки.

Жена предпринимателя Юрия Анашенкова рассказала своим фолловерам о ледяных глыбах посреди морей.

«Сегодня очень близко подошли к айсбергам! Несмотря на то что они могут представлять серьезную опасность для морских судов, айсберги прекрасны и удивительны. Как нет в мире двух одинаковых снежинок, так не существует в нем и двух одинаковых айсбергов — все они уникальны, и порой природа создает настолько причудливые формы, что остается только поражаться этой красоте. Порядка 90% всего объема айсберга всегда находится под водой», — заявила Летучая в своем микроблоге.

«Айсберги бывают в основном либо белые, либо голубоватые, но попадаются и нежно-розовые, особенно в Южном океане», — отметила Елена.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.