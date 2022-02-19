Благородные герои: главные роли в жизни Бориса Невзорова

Народный артист России Борис Невзоров умер 18 февраля. Ему было 72 года. Причиной смерти стал коронавирус. . Об этом сообщила директор Малого театра, где служил Невзоров, Тамара Михайлова. У артиста осталась двухлетняя дочь Настя и молодая жена.

За свою жизнь Невзоров сыграл немало ролей в кино и сериалах. Причем, все они были – исключительно благородные. Например, в картине «Первый конструктор» артиста ждала главная роль — конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина. Самая любимая роль актера, которая принесла ему всесоюзную известность, — в «России молодой». Она о том, как строился первый русский флот.

В 1993-м он снял свой фильм «У попа была собака», а в 1999-м сыграл директора школы в популярном в то время сериале «Простые истины».

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Также Невзорова прославили сериалы «Каменская», «Марш Турецкого», «Хозяйка тайги», «Майор». Об этом пишет «Пятый канал».

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