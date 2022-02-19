Танцевала всю ночь: Шубская в брюках с высокой посадкой и топе на завязках подчеркнула осиную талию

Анастасия Шубская уже много лет живет в браке с Александром Овечкиным. Дочка Веры Глаголевой смогла покорить сердце хоккеиста. Примечательно, что они живут в Вашингтоне, то регулярно приезжают на родину.

Избранница подарила спортсмену сыновей Сергея и Илью. А теперь пара мечтает о дочке. Но пока Овечкин находится на соревнованиях, его жена с наследниками проводит время в Москве.

Недавно Шубская увиделась с отцом и сестрами. Она в свободное время водит старшего сына на тренировку по хоккею. А накануне жена Овечкина решила повеселиться. Она пришла на вечеринку к подруге.

Светская львица облачилась в модные брюки с высокой посадкой и топ на завязках. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Анастасия танцевала в ресторане пед хиты Валерия Меладзе и подпевала артисту.

Поклонники восхитились тем, как выглядит возлюбленная хоккеиста. Многие осыпали комплиментами молодую маму. «Вот это вы зажигалочка», «Какая вы стройная и изящная», «Ну просто красотка», «Просто веселитесь! Это круто», «Очень миленькая», «Как вы танцуете! Очень грациозные движения», «Мамочка отрывается», «Вы просто очаровательны», — стали писать пользователи Сети.

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