Исполнилось 58 лет: Шубская в ресторане поужинала вместе со своим отцом-миллионером

Анастасия Шубская приехала в Россию и провела время с Кириллом Шубским. Известный предприниматель отметил день рождения.

Вера Глаголева была известной актрисой. Она также сама снимала фильмы. Артистка умерла в 2017 году, когда только выдала замуж младшую дочку Анастасию Шубскую. От первого брака у Глаголевой есть дочки Анна и Мария Нахапетовы.

Сестры очень дружны и часто видятся. Однако Анастасия с мужем Александром Овечкиным живет в США, но каждый год приезжает в Россию к близким.

21 января день рождения был у вдовца Глаголевой Кирилла Шубского. Известный предприниматель и миллионер устроил вечеринку в русском стиле спустя неделю.

Дочка приехала с детьми, чтобы его поздравить. Но перед праздником они устроили семейный ужин. Анастасия предстала в белой водолазке и без макияжа. Она сидела со столом со своим отцом, которому исполнилось 58 лет.

«На ужине со своим любимым человеком», — заявила звезда.

Судя по всему, звездная семья поспешила отметить это событие и выбрала для небольшого торжества итальянский ресторан Марио Village в Жуковке. К слову, у Шубской двое сыновей: трехлетний Сергей и годовалый Илья. Со своими внуками бизнесмен с радостью нянчиться. Отметим, что Овечкин на празднике не появился. По всей видимости, у хоккеиста важные дела, поэтому он пропустил вечеринку.

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