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Без макияжа и в свитере: Шубская вместе с сыном Овечкина появилась в ГУМе

Дочка Веры Глаголевой провела выходной в центре столицы. Она поделилась трогательными кадрами.

Без макияжа и в свитере: Шубская вместе с сыном Овечкина появилась в ГУМе
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская является женой Александра Овечкина Они вместе уже больше пяти лет. Пара живет в Вашингтоне. Знаменитый хоккеист часто находится на сборах или в командировке.

Однако отпуск влюбленные предпочитают проводить вместе. Примечательно, что недавно жена спортсмена с детьми приехала в Москву. Она успела поздравить своего отца Кирилла Шубского с днем рождения и побывать на могиле мамы Веры Глаголевой.

Теперь Анастасия видится в подругами. Также она водит старшего сына Сергей на тренировки по хоккею. Однако 12 февраля возлюбленная Овечкина приехала на Красную площадь. Она решила провести время в ГУМе.

Светская львица запечатлелась в местной кафе с сыном. она предстала без макияжа. Шубская была в джинсах и сером свитере. Сережа был облачен в черный спортивный костюм.

«Любимая Москва», — написала звезда.

Анастасия Шубская с сыном. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие отметили, что наследник стал еще больше похож на папу. «Какая вы молоденькая, прям как девочка», «Мамин красавец, такой хорошенький», «Такой уж папин сынок-копия», «Какой сынишка вырос уже большим», «Сергей большой стал такой», «Как на маму здесь похожа», «Ну прям милота», «Такие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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