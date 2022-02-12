Без макияжа и в свитере: Шубская вместе с сыном Овечкина появилась в ГУМе

Анастасия Шубская является женой Александра Овечкина Они вместе уже больше пяти лет. Пара живет в Вашингтоне. Знаменитый хоккеист часто находится на сборах или в командировке.

Однако отпуск влюбленные предпочитают проводить вместе. Примечательно, что недавно жена спортсмена с детьми приехала в Москву. Она успела поздравить своего отца Кирилла Шубского с днем рождения и побывать на могиле мамы Веры Глаголевой.

Теперь Анастасия видится в подругами. Также она водит старшего сына Сергей на тренировки по хоккею. Однако 12 февраля возлюбленная Овечкина приехала на Красную площадь. Она решила провести время в ГУМе.

Светская львица запечатлелась в местной кафе с сыном. она предстала без макияжа. Шубская была в джинсах и сером свитере. Сережа был облачен в черный спортивный костюм.

«Любимая Москва», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие отметили, что наследник стал еще больше похож на папу. «Какая вы молоденькая, прям как девочка», «Мамин красавец, такой хорошенький», «Такой уж папин сынок-копия», «Какой сынишка вырос уже большим», «Сергей большой стал такой», «Как на маму здесь похожа», «Ну прям милота», «Такие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале