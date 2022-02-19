«Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом»: Павла Прилучного заподозрили в воссоединении с Агатой Муцениеце

Недавно бывшая возлюбленная актера похвасталась роскошным ювелирным подарком. А поклонники подумали, что это презент от Павла.

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный не дает покоя поклонникам, которые надеются на возвращение знаменитости к бывшей жене Агате Муцениеце.

Недавно Агата похвасталась кольцо м с бриллиантом на 14 февраля. Артистка не сказала, кто вручил ей дорогой презент. Однако стало понятно, что подарок носит романтический характер.

Фанаты актрисы выяснили, что подобное кольцо изготовил ювелир Дмитрий Федоров.

«Давно я не делал подобных колец, но тут особый случай. Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом», — рассказал автор украшения в личном микроблоге.

Поклонники Прилучного и Муцениеце установили, что Павел подписан на этого ювелира. Значит, теоретически он мог заказать кольцо с бриллиантом и подарить его бывшей избраннице в знак примирения.

Напомним, ранее появилось сообщение о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Именно к этой актрисе уходил от Агаты Муцениеце артист.

Карпович опубликовала пост о предательстве близкого человека в День святого Валентина.

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