Новости шоу-бизнеса: Карпович рассталась с Прилучным, Муцениеце собралась замуж, щедрый подарок Омарова

День всех влюбленных звезды российского шоу-бизнеса отметили по-разному. Курбан Омаров, например, подарил новой возлюбленной «майбах», Агата Муцениеце похвасталась помолвочным колечком с бриллиантом. А вот у одной из самых обсуждаемых пар — Мирославы Карпович и Павла Прилучного, — похоже, любовь прошла. Об этих и других новостях из жизни звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.

Курбан Омаров подарил «майбах» новой возлюбленной

О романе Курбана Омарова и жены футболиста сборной России Федора Кудряшова — Анастасии Кудряшовой — стало известно совсем недавно. Правда, спортсмен сразу расставил все точки над «i», подчеркнув, что они уже давно не живут вместе.

В День всех влюбленных бизнесмен решил подарить новой возлюбленной «майбах», который приобрел в автосалоне почти сразу после возвращения из продолжительного отпуска. Ключи от элитного авто Курбан подал Анастасии вместе с утренним десертом.

больше по теме Бородина будет в шоке: Курбан Омаров преподнес новой возлюбленной ключи от «майбаха»

Мирослава Карпович рассталась с Павлом Прилучным

Одна из самых обсуждаемых и в то же время скрытных пар российского кино — Мирослава Карпович и Павел Прилучный, — судя по всему, расстались. Во всяком случае, в День всех влюбленных «папина дочка» не поздравила «мажора» с праздником, а философски начала рассуждать о том, как надо любить.

«Любите того, кто никогда тебя не предаст. Да и просто так любите. Ни за что. Потому что любовь не выбирает. Любите весь мир от избытка сердца, просыпаясь с чувством благодарности к богу, вселенной за то, что имеем», — написала Карпович в своем инстаграме.

Агата Муцениеце выходит замуж

А бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце собралась замуж. В своем инстаграме она засветила помолвочное колечко с бриллиантом, которое красовалось на безымянном пальце левой руки актрисы.

Другие подробности Агата пока не раскрывает и сохраняет интригу.

больше по теме «Заметили?»: Муцениеце демонстративно показала публике кольцо на безымянном пальце правой руки

Евгений Плющенко высказался о несносном характере Александры Трусовой

15 февраля на Олимпиаде в Пекине в борьбу за медали вступили фигуристки. Россию в личном турнире представляют сразу три спортсменки: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Некоторое время назад Трусова тренировалась в команде Евгения Плющенко, который высказался о ее характере.

«Мне, например, говорила: «Я должна сделать пять четверных — и точка! А какое место займу, уже не имеет значения…» Но так к результатам не приходят. За год, что мы отработали, я не смог достучаться до Саши», — рассказ Плющенко.

Добавим, что по итогам короткой программы Трусова расположилась на четвертом месте.

больше по теме «Я не смог достучаться до Саши»: Плющенко рассказал о несносном характере Трусовой

Максима Галкина возмутили тяжелые школьные рюкзаки двойняшек Гарри и Лизы

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой хотят во второй класс элитной московской школы. Накануне юморист возмутился тем, какие тяжелые рюкзаки приходится носить его двойняшкам. В своем инстаграме он показал кадры, на которых Гарри помогал сестре нести сумки.

«Вот так ходят дети в современную школу, с такими количеством сумок. Гарри, что там?» — спросил Галкин. «Все там!» — заявил мальчик. «Смотри, не навернись!» — попросил его папа.

К слову, за обучение наследников Максим Галкин и Алла Пугачева платят по 160 тысяч рублей в месяц за каждого ученика.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.