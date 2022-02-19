«Землетрясение в личной жизни»: от Елены Воробей сбежал жених накануне свадьбы

Юмористка рассказала о личном впервые за долгое время.

Известная актриса юмористического жанра Елена Воробей всегда неохотно распространялась о личной жизни. Вот и о том, что свадьбы в 2021 году у нее не было, все узнали лишь сейчас.

Как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ, будущий муж сбежал от невесты прямо накануне свадьбы.

«Землетрясение в личной жизни», — так прокомментировала произошедшую драму Воробей в программе «Ты не поверишь!».

Воробей начала готовиться к свадьбе еще в 2020 году, засветила шикарное кольцо на безымянном пальце. Ее избранником был чиновник Сергей Евтухович, который на 3 года младше и родом из того же города, что и актриса – из Бреста. Они познакомились в Минске, где гастролировала звезда, завязался роман. Однако, свадьба так и не состоялась – жених сбежал накануне свадьбы.

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