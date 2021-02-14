Дизайнерский шедевр за 200 тысяч рублей: Воробей показала свадебное платье из французских кружев

Артистка Елена Воробей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ похвасталась своим свадебным платьем, в котором совсем скоро она выйдет замуж.

Платье обшито стразами. К нему прилагаются, так называемые свадебные шубы с четырехметровым шлейфом. На его изготовление ушло 250 метров настоящих французских кружев. Стоит такой дизайнерский шедевр 200 тысяч рублей.

«У меня самое тяжелое платье было в гардеробе весом в 7,5 килограммов. Сейчас переплюнули, конечно. Свадебная шубка весит восемь килограммов. Жених на свадьбу согласен. Он у меня не так давно болел коронавирусом. Долго лежал в больнице. У него держалась температура. Мы очень тревожились. Зато теперь мы оба с антителами. Пока не знаю, когда точно будет свадьба. Были такие обстоятельства, что только мистикой можно это назвать. Не хочу сглазить». Елена Воробей

Напомним, что за плечами Елены Воробей два фиктивных брака. Свою дочь она родила от бизнесмена из Санкт-Петербурга.

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