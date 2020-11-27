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На три года младше нее: стало известно, за кого Елена Воробей собирается замуж

Новым бойфрендом 53-летней пародистки стал 50-летний чиновник Сергей Евтухович.

На три года младше нее: стало известно, за кого Елена Воробей собирается замуж
Елена Воробей. Фото: Global look press.com

Как сообщал ранее портал Teleprogramma.pro, 53-летняя звезда юмора Елена Воробей перестала скрывать нового возлюбленного и вышла с ним в свет. Она поведала о нем лишь то, что он работает в государственной сфере.

Бойфрендом актрисы оказался 50-летний Сергей Евтухович, к слову, земляк Воробей — он тоже родом из Бреста, сообщает «Экспресс-газета». Получил образование в Москве, окончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР. Долгое время жил в Минске. Именно там и познакомился с Воробей, которая часто приезжала в столицу родины с гастролями.

У Сергея есть двое детей от предыдущих отношений: дочь-школьница и 24-летний сын. Воробей тоже воспитывает дочку от первого брака — 17-летнюю Софью. Для пародистки брак с Евтуховичем станет четвертым по счету. На то, что она собралась за него замуж, красноречиво указало шикарное колечко на безымянном пальце, которое звезда засветила на одном из мероприятий не так давно.

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