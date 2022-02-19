С драпировкой и открытыми плечами: Каролина Севастьянова нарядилась в маленькое черное платье фасона бюстье

Гимнастка показала себя на селфи перед выходом в свет.

Каролина Севастьянова поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой предстала во всей красе. Спортсменка для выхода в свет выбрала изящное черное платье бюстье с открытыми плечами. Тонкие бретельки подчеркнули хрупкие ключицы красотки.

больше по теме В лучах африканского солнца: Рудова в красном сарафане с ромашками предстала на залитой солнцем террасе Актриса поделилась новой фотографией и отличным настроением с подписчиками.

Драпировка на талии и под бюстом сделала фигуру Каролины еще стройнее. Девушка не сообщила, куда отправляется, но, судя по ее предпочтениям, это будет ресторан. Они с бойфрендом регулярно наведываются в фешенебельные заведения, и этот раз явно не станет исключением.

Напомним, Севастьянова – российская гимнастка, выигравшая Олимпиаду в Лондоне в командном многоборье. По окончании Игр в 2012 году спортсменка завершила карьеру. Она пока не замужем, детей у нее нет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!