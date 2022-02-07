«Так вот кто счастливец!»: Каролина Севастьянова рассекретила своего бойфренда

Самая горячая гимнастка скрывала возлюбленного, но хвасталась подарками, которые он ей преподносил.

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова показала, наконец, своего возлюбленного. Девушка его тщательно скрывала от посторонних взглядов, зато хвасталась роскошными подарками, которые он ей преподносил, порождая тем самым массу слухов.

Рассекретить бойфренда Севастьянова, которую считают самой горячей гимнасткой в отечественном спорте, решила на его день рождения. Красотка запечатлелась рядом с тем, кому принадлежит ее сердечко, — бизнесменом Александром Мазановым. «Твой день, любимый!», — подписала фото красавица.

«Так вот кто счастливец!», «Очень красивая пара», «Идеальные», «Вы так похожи друг на друга!!», «Супер!», «Красивая пара…. будьте счастливы», «Красивые!», «Счастья Вам огромного и гармонии», — наперебой комментируют фото пары подписчики.

К слову, до бизнесмена Севастьянова встречалась с Овечкиным. Роман с хоккеистом у гимнастки был недолгим, но запоминающимся.

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