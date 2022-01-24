Каролина Севастьянова в крошечном платье-бюстье запечатлелась в роскошном авто

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова завершила свой отдых в Карибском море и вернулась в Монако. Но чтобы подписчики красотки не заскучали, она время от времени радует их пусть не снимками в бикини, но не менее притягательными кадрами и ракурсами.

Накануне Севастьянова посетила один из ресторанов в Монте-Карло. После вкусного ужина она отправилась домой, запечатлевшись напоследок в салоне роскошного авто. На контрасте с красной обивкой машины Севастьянова выделялась своим черным нарядом. Для выхода в свет длинноногая спортсменка облачилась в крошечное платье-бюстье, подчеркнувшее ее стройную фигуру.

Напомним, что Севастьянова в групповом многоборье стала олимпийской чемпионкой в 2012 году. Она считается одной из самых сексуальных спортсменок-гимнасток.

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