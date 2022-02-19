Теплая встреча: Катерина Ковальчук опровергла разрыв с Гариком Харламовым

Летом прошлого года Гарик Харламов вышел в свет с Катериной Ковальчук и представил ее своей избранницей. Новая возлюбленная шоумена быстро нашла общий язык с его мамой и, по мнению фанатов, все шло к свадьбе.

Однако в последнее время начали появляться тревожные звоночки. Один из них – совсем недавно актриса одна отдыхала в Доминикане.

Накануне Ковальчук поделилась в своем микроблоге фото, на котором она запечатлелась с мамой Гарика Натальей Харламовой и Вадимом Галыгиным. Компания провела время в одном из кафе Москвы.

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После этого фанаты предположили, что в отношениях Ковальчук и Харламова царит идиллия.

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