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Теплая встреча: Катерина Ковальчук опровергла разрыв с Гариком Харламовым

Актриса поделилась снимком с мамой шоумена.

Теплая встреча: Катерина Ковальчук опровергла разрыв с Гариком Харламовым
Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/

Летом прошлого года Гарик Харламов вышел в свет с Катериной Ковальчук и представил ее своей избранницей. Новая возлюбленная шоумена быстро нашла общий язык с его мамой и, по мнению фанатов, все шло к свадьбе.

Однако в последнее время начали появляться тревожные звоночки. Один из них – совсем недавно актриса одна отдыхала в Доминикане.

Катерина Ковальчук (в центре)
Вадим Галыгин, Катерина Ковальчук, Наталь Харламова. Скриншот: instagram.com/katerinakovalchyk/

Накануне Ковальчук поделилась в своем микроблоге фото, на котором она запечатлелась с мамой Гарика Натальей Харламовой и Вадимом Галыгиным. Компания провела время в одном из кафе Москвы.

После этого фанаты предположили, что в отношениях Ковальчук и Харламова царит идиллия.

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